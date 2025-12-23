【モデルプレス＝2025/12/23】女優の飯島直子が12月21日、自身のInstagramを更新。朝食準備中のキッチンでの姿を公開した。【写真】50代女優「リアルで好感持てる」朝食準備中の部屋着姿◆飯島直子、朝食準備中の部屋着キッチンショット披露飯島は「今朝はひさしぶりに納豆パン 小松菜たまごケチャップ添え 魚介スープ」と朝食のメニューを紹介し、それらがトレーに並べられた食卓の写真や、それぞれの料理の写真を公開。さらに薄