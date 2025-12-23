Flockが提供する監視カメラのセキュリティ設定が不十分で、少なくとも60台のカメラに誰でもアクセスできる状態だったことが明らかになりました。カメラの中には公共の場所に設置されているものもあり、公園で遊ぶ子どもなどの姿が丸見えでした。Flock Exposed Its AI-Powered Cameras to the Internet. We Tracked Ourselveshttps://www.404media.co/flock-exposed-its-ai-powered-cameras-to-the-internet-we-tracked-ourselves/C