【ルピー：ウィンターショッパー】 受注期間：12月23日～2026年2月11日 2027年1月 発売予定 価格：33,000円 マックスファクトリーは、フィギュア「ルピー：ウィンターショッパー」を2027年1月に発売する。受注期間は2026年2月11日まで。価格は33,000円。 本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より、テ