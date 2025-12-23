【ロキシー バニーVer.】 2026年7月 発売予定 価格：36,300円 フリーイングは、フィギュア「ロキシー バニーVer.」を2026年7月に発売する。価格は36,300円。 本商品はアニメ「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」のキャラクター「ロキシー」をオリジナルバニースタイルで1/4スケールフィギュア化した