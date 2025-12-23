強い個性を放つ役者も多い中、高杉は誠実な人という印象が強い。２０１８年、アニメ映画「君の膵臓（すいぞう）をたべたい」で、声優を務めた高杉をインタビューした時のこと。アニメ好きの高杉にとって、念願の声優デビューで、役作りにも力が入っていた。自宅でアフレコ用の映像を流し、自分の声を録音。台本を読み込み、自ら役の履歴書を書き記して演技の枠組みにするなど、実直に向き合った。インタビュー、舞台あいさつな