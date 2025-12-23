アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が、日常ショットを公開し反響を呼んでいる。大谷は２３日までに、自身のインスタグラムを更新。「磯丸からの映画館画角も表情も完璧なのに髪の毛ぱやぱや磯丸の好きなメニューは蟹味噌（かにみそ）と島寿司ですバック・トゥ・ザ・フューチャー観（み）たことなかったから４０周年限定上映で観てきたよ面白かった〜〜！から、お家で続きも見る予定」と記し