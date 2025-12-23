俳優でアーティストの北村匠海さんが23日、「Dynabook株式会社 新CM/ブランドアンバサダー発表会」に登壇しました。 【写真を見る】【 北村匠海 】朝ドラ撮影から休みなしで仕事「あぁ大変だったんだなって」クリスマスの予定は「紅白のリハーサル…仕事がんばります」ブルーのストライプシャツにネイビーのネクタイを合わせたスーツ姿できりりと登場した北村さん。“（スーツは）役者は舞台挨拶とかでもよく着用して