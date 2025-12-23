カラテカの入江慎也が23日、自身のXを更新。吉本興業の解雇後も、給与明細がたまに送られてくると明かした。【写真】「給料明細がまだ送られてくる」“吉本興業”から送られた封筒を公開するカラテカ・入江慎也入江は「吉本解雇になって7年。たまに25日近くなると給料明細がまだ送られてくる」と投稿。「めちゃくちゃ懐かしい気持ちになる。。」とつづった。写真では「吉本興業株式会社」「入江慎也様」と書かれた封筒を公開