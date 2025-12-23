警視庁国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏えいしたとして、警視庁は地方公務員法（守秘義務）違反の疑いで逮捕した暴力団対策課の警部補神保大輔容疑者（43）を23日にも懲戒免職にする方針を固めた。直属の上司だった警部を懲戒処分の戒告にし、当時の課長ら関係者約10人も訓戒や注意といった「監督上の措置」とする。容疑者は、警視庁がナチュラル関係先に設置した捜査用カメラの画像を4月と5月に