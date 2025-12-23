世界中で愛され続けるミッフィーが、誕生70周年を迎え記念コレクションとしてRight-onに登場。歴代ミッフィーの表情を楽しめるデザインは、懐かしさと新しさが同居する特別感たっぷりのラインナップです。主役になるカーディガンから、毎日使いたくなる小物まで揃い、ファンはもちろんギフトにもぴったり。ホリデーシーズンの装いに、さりげなくミッフィーの可愛さを取り入れてみませんか♪