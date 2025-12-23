リチウムイオン電池の発火事故が相次いでいることを受け、政府は２３日、対策パッケージをとりまとめた。２０３０年までに人的被害や多額の損害が生じる重大火災事故をゼロにする目標を掲げたほか、ごみ処理施設などでの火災を防ぐため適切な分別回収・リサイクル体制の構築も目指す。リチウムイオン電池は衝撃などが加わると発火する場合がある。対策パッケージは、環境省や経済産業省など５省庁の連絡会議が１０月から検討を