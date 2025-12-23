日本テレビと読売テレビは２３日、都内で、お笑い賞レース「ダブルインパクト２０２６漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」の開催記者会見を行った。優勝賞金は１０００万円。予選開始は２０２６年３月で、決勝は夏頃を予定している。大会は２０２５年に第１回が行われ、２８７５組がエントリー。お笑いコンビ・ニッポンの社長が初代王者に輝き、１０００万円を手にした。漫才とコントのどちらの実力も問われることから、ケツ