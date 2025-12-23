オイル噴射で熱を吹き飛ばす油冷とアルミフレームで達成した179kg！ ’80年代、国産バイクではあり得なかったクリップオンハンドルとフルカウルに先鞭をつけ、全メーカーを巻き込んだレプリカブームを牽引したのはスズキだった。憧れのレーシングマシンに乗る夢をかなえてくれる、そんなメーカーを目指そうと思いきった改革を成し遂げていたからだ。1983年のRG250Γ、翌年のGSX-R