あのイベントがさらにパワーアップ！近年、自然由来の甘味への関心が高まる中、素材の味を生かした和のスイーツとして注目を集めている「ほしいも」。そのほしいもの”日本一”を決める闘いが「全国ほしいもグランプリ」です。【写真】『ザ・ロイヤルファミリー』で話題のあの聖地も「いばらき」！2026年度は1月9日（金）〜12日（月祝）に有楽町駅前広場（東京・有楽町）にて、ほしいもPRイベント「日本一ほしいもが集まる４日間！