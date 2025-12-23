氷川きよしが、2026年1月28日にリリースする新曲「ほど酔い酒」のビジュアルおよび収録内容を公開した。 （関連：【画像あり】氷川きよし、ニューシングル『ほど酔い酒』＆『劇場主題歌集』ジャケット） 約3年ぶりの演歌シングルとなる本作は、生きづらさを抱える現代を背景に、誰もが経験する小さな失敗や迷いを、寛容な心で受け止めていこうというメッセージが込められた、〈ゆるしましょう〉というフレ