私はユリ（33）。旦那のノリユキ（33）とゴウ（小2）と3人で暮らしています。ゴウはお友だちのカイトくんとヒロトくんと毎日のようにオンラインゲームで遊んでいました。しかしカイトくんとヒロトくんのお母さんたちが、「口が悪くなる」とか「知らない人と会話ができることが心配」という理由でオンラインゲームを禁止してしまったのです。ゴウがひとりで遊んでいるのも可哀想なので、久々に子どもを3人で遊ばせようとマルシェに