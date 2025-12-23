「旅での必須品に指定席を。」をコンセプトにしたバッグブランド「TRIP．INN（トリップイン）」は、12月22日（月）から、JTBとのコラボレーションアイテムを、クロスプラスECサイト「クロスマルシェ」や全国の「イオン」店舗にて順次発売している。【写真】便利な2WAYバッグも登場！JTBコラボバッグ一覧■うれしい大容量サイズ今回登場したのは、ストレスフリーなバッグを中心に展開する「TRIP．INN」と旅のプロであるJTBの