J1アビスパ福岡は23日、MF北島祐二（25）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。福岡県小郡市出身の北島は、今季はJ1リーグ12試合に出場。6月21日のホーム新潟戦では、自身のJ1初得点も決めた。YBCルヴァン・カップには2試合出場し1得点、天皇杯にも1試合出場した。