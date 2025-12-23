女子プロゴルファー・安田祐香が22日、新宿のアルペントーキョーで開催された、契約するオークリーのイベントに参加した。会場ではトークショーやアプローチビンゴが行われ、ファンとの交流を楽しんだ。【写真】安田祐香さんがドレスアップしました昨年の同イベントでは、黒のポロシャツにカーキのロングパンツを合わせたシックな装いで登場したが、この日は白とネイビーを基調としたスカートスタイルを披露した。さりげなくあしら