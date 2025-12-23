お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦THE W 2025」の審査コメントで語った「スカしたな」が流行していると明かした。粗品は「ここ2日ぐらい若手ともしゃべりましたけど、なんか普通にもう大流行してるて。『はい、スカしたな？』とか言って」と切り出した上で「スカしたらあかんよ？」と投げかけた。続けて「東京の