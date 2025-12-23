国民民主党の玉木雄一郎代表は23日の記者会見で、官邸筋の核兵器保有発言について「政府の一員として発言したのであれば問題だ」と語った。米国が核兵器を含む戦力で日本の防衛に関与する「拡大抑止」に「疑念を呈することにもなりかねない」と指摘した。日本の安全保障政策を巡り「米国と拡大抑止をより実効的なものにすることが現実的な選択肢だ」とも語った。官邸筋は18日に首相官邸で開かれた報道各社との匿名での報道が