外国人材受け入れの新制度「育成就労」の上限を約42万人に、政府素案示す。2027年度から。特定技能は上限を約80万人に。＝受け入れ数推移と今回示された上限数技能実習に代わる新たな外国人材受け入れ制度「育成就労」に関し、政府は23日、制度が始まる2027年度から2年間の受け入れ上限を約42万6千人とする素案を有識者会議に示した。育成就労からの移行を想定する既存の別制度「特定技能」は、28年度末までの上限を約80万5千人