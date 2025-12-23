阪神は23日、イーストン・ルーカス投手（29）と契約を結んだことを発表した。背番号は42。1メートル91の大型左腕。MLB通算20試合登板のうち5試合に先発し、猛虎でも先発として期待がかかる。球団を通じて談話も発表した。「2026年シーズンに阪神タイガースに加入することができ、心から感謝するとともに、とても興奮しています。タイガースは非常に歴史と伝統のある球団であり、その一員としてプレーする機会をいただけたこと