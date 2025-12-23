２３日午前０時５分頃、東京都品川区中延の２階建て酒屋で、「１階の冷蔵庫付近から火が出ている」と１１９番があった。火は約５時間半後に消し止められたが、酒屋が全焼したほか、隣接する住宅など４棟の一部が焼けた。４０歳代男性が一酸化炭素中毒の疑いで病院に搬送され、警視庁荏原署が出火原因を調べている。現場は東急大井町線中延駅から北に約２５０メートルの中延商店街の一角。