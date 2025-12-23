女子ゴルフの林菜乃子が２２日に自身のインスタグラムを投稿。「明治記念館でお借りした訪問着とっても色合いが綺麗でした…素敵な経験させて頂きましたみんなのお振袖も綺麗」と記し、和服姿の自身やゴルファー仲間の写真を投稿した。林はツアー１勝の葭葉ルミの結婚披露宴で受付を担当。２１日には「るみちゃん改めて結婚おめでとう♥ほんとのお姉ちゃんみたいにいつも優しくて、たくさん面倒見てくれて。