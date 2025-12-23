モデルのアンミカが23日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。それぞれのインスタグラムで結婚を発表した俳優の波瑠と高杉真宙を祝福した。波瑠は、自身の公式インスタグラムでウエディングドレス姿と白無垢（むく）姿を公開。2人は一昨年、ドラマで共演している。波瑠とドラマで共演したことがあるアンミカは、「さっぱりとしたきれいな方。すごく共演しても魅了された」と語った。朝起きた直後に見たウエディン