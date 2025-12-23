もうすぐクリスマス！全国のバラエティショップやオンラインストアで“サンタ型キットカット” 「キットカット ホリデイサンタ」が発売中です。ネスレ日本が 2022 年以降、クリスマスシーズンに販売している“サンタ型キットカット”「キットカット ホリデイサンタ」は、従来の「キットカット」製品とは形状が異なるユニークな見た目や華やかなパッケージが、家族や友人とのシェアやカジュアルギフトシーンにぴったりと大人気に。