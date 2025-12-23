157.53エンベロープ1%上限（10日間） 157.32ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 156.23現値 156.12一目均衡表・基準線 156.09一目均衡表・転換線 155.9710日移動平均 155.9321日移動平均 154.54ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 154.41エンベロープ1%下限（10日間） 153.42一目均衡表・雲（上限） 151.46100日移動平均 150.61一目均衡表・雲（下限） 148.5