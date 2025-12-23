ただの観光じゃ、物足りない。そんな方におすすめしたいのが、星野リゾートのホテル「OMO5沖縄那覇（おも）」が毎朝開催している観光ガイドツアー「市場まーさんぽ」。まちを歩いて、食べて、学んで、鰹節も自分で削っちゃう…！一歩踏み込んだ沖縄観光が待っています。市場まーさんぽとは？「まーさん」とは、沖縄の言葉で「おいしい」という意味。沖縄愛がすさまじいOMOのホテルスタッフ「ご近所ガイド OMOレンジャー」と一緒に