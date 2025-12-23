自民党の「治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会」が高市総理大臣に提言を行いました。提言では、外国人犯罪への対策を強化するため、共犯が多いことなどをふまえて民間の通訳の情報を警察庁で集約することを盛り込みました。現在は通訳が足りない都道府県警が近隣の都道府県警に個別に問い合わせて確保するのが一般的ですが、警察庁が集約することで効率的に情報を共有し、足りないところに派遣できるようにする狙いがあります。ま