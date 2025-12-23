お笑いコンビ「レイザーラモン」のRG（51）が22日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。“あるある”ネタについて語った。“あるある”のネタが武器のRG。リスナーから、お題をもらってから歌い始めるまでが早くて驚き、どのタイミングであるあるを思いつくのかと質問が寄せられた。「これは降ろすっていう作業をしてます」と即答し「本当に思い浮かばないとき、めっちゃあるんですよ。