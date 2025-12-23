熟年離婚をして第二の人生を謳歌する人は、とても清々しくて幸せそうに見えますよね。特にモラハラ夫から解放された女性は、なににも縛られない自由さを手にして、充実した毎日を過ごしているようです。一方、モラハラで妻を従わせていた旦那さんは、奥さんに捨てられて孤独な老後になってしまったようで……？今回は、熟年離婚をして捨てられたモラハラ夫が妻に未練がましく連絡してきた話をご紹介いたします。未練タラタラな父