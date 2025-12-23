ローソンとセブン-イレブンは、2025年12月23日から29日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。12月23日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。「サントリー天然水 きりっと果実」も無料にローソンでもらえる商品ローソン各店では、アイスがもらえます。対象商品は、ロッテ「プレミアムガーナ」の「濃厚生チョコレート 芳醇ミルク」「濃厚生チョコレ