「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日正午現在で任天堂が「売り予想数上昇」１位となっている。 ２３日の東証プライム市場で、任天堂が７日ぶりに反発。１１月６日に１万４６３０円の高値をつけた後は下落基調となり、前日には１万２４５円まで下落。きょうは値頃感からの買いも入り反発に転じている。半導体メモリー価格の高騰で、ゲーム機「Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ２