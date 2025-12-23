２３日に実施された流動性供給（第４４４回）入札（対象：残存期間１５．５年超３９年未満）は、最大落札利回り格差がマイナス０．０３７％、平均落札利回り格差がマイナス０．０５０％となった。応札倍率は３．３２倍となり、前回（１０月２３日）の３．６４倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS