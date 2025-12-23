シュワバーいきなり53号！大谷は不発…でも盗塁決めた！今季何個目？【クイズ】 9月16日のフィリーズ戦に1番・指名打者で先発出場した大谷。この試合、不発だったものの、9回裏に盗塁に成功しサヨナラに繋がる好機を演出した。さて、この盗塁は今季何個目のものだったか？プレイバックで確認してみよう。 【写真】大谷翔平、「デコピンが特別である理由を伝えたい」絵本『とくべつないちにち』2月に発売へ「三刀流