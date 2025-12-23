日本紙パルプ商事 [東証Ｐ] が12月23日後場(13:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の20億円→40億円(前期は75.6億円)に2.0倍上方修正し、減益率が73.6％減→47.2％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の10.8億円→30.8億円(前年同期は18.5億円)に2.9倍増額し、一転して66.0％増益計算になる。