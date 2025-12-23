中国メディアの九派新聞が20日、中国のユニクロの一部店舗で、店員が客を盗撮していたことが明らかになったと報じ、物議を醸している。記事は、「ユニクロで万引き犯扱いされた」と不快感を示す消費者の投稿がSNSで議論になっていると報道。同メディアの記者がユニクロの複数地域の店舗の元従業員および現職従業員を取材したところ、「過去に一部のユニクロ店舗で怪しい客（万引きが疑われる客）を盗撮する行為が存在していたこと