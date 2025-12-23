東京・中央区の築地場外市場で、年末の混雑緩和を目的として観光業界に対し、団体ツアーや食べ歩きなどを控えるよう初めて呼びかけが行われた。狭い通りに観光客が集中し、常連客の買い出しに支障が出ているとの声を受けた対策だ。協議会は午前中を買い物客優先とし、午後から観光客に来場してもらうなど、時間で分ける方法が理想だとしている。年末年始の買い出しをする人たちで賑わう築地「マグロの中トロ」に「エビ」や「ウニ」