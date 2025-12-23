女優として活動していた女性にわいせつな行為をしたとして準強姦罪に問われている映画監督の榊英雄被告の公判が２３日に東京地裁で開かれ、検察側は懲役１０年を求刑した。起訴状によると榊被告は映画監督の立場を利用し、要求に応じなければ女優活動に支障をきたすのではないかと不安を抱かせ、抗拒不能であることに乗じて、わいせつな行為を行った。公判の中で榊被告は、男女の関係にあったことは認めていたが、女性が抗拒不