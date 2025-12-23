Samsungの次期縦折りスマートフォン「Galaxy Z Flip8」が、同社の独自開発チップ「Exynos 2600」を独占的に採用する可能性が高いと報じられています。 ↑Exynos 2600は次期Galaxy Z Flip8の特権に？ 韓国メディアのThe Bellによると、SamsungのMX（モバイル）事業部とシステムLSI事業部は、Galaxy Z Flip8へのExynos 2600搭載を協議中とのこと。実現すれば、現行のGalaxy Z Flip7（Exynos 2500搭載）に続き、フリップ型モデ