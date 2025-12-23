【モデルプレス＝2025/12/23】NHKは12月23日、俳優の横浜流星が主演を務め、14日に最終回を迎えたNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の視聴人数、タイムシフト視聴率と総合視聴率を発表した。【写真】大河「べらぼう」で「激アツ」と話題の“アベンジャーズ”集結シーン◆視聴人数（リアルタイム＋タイムシフト）【総合