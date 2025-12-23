歌手の西野カナさん（36）が2025年12月18日、自身のインスタグラムを更新。ライブの様子や、衣装ショットを公開した。「感動的やった」西野さんは、「Kアリーナ横浜とライブビューイングに来てくれたみんなありがとう！」と感謝の言葉を添え、真っ赤な衣装姿やピンクのミニ丈ワンピ姿など、ステージショットを8枚投稿した。ライブを振り返り、「みんなで大合唱したBest Friend、感動的やった」といい、「最高のクリスマスの思い出