筆者の話です。学生の頃、地元の港に推しアイドルが来ることになり胸が高鳴りました。その熱を隠していた私に、父がそっと差し出してきた『ある一枚』とは──。 港の熱気 地元の港で歌番組の中継があると聞き、私は密かに浮き立っていました。推しアイドルが来るというだけで、リハーサルから本番まで目が離せません。 当時の私は自分の部屋もなく、ポスターすら貼れない暮らしで、家族に気持ちを話すこともあり