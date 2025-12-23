カンテレの田中友梨奈アナウンサー(23)が22日、自身のインスタグラムを更新。21日に兵庫県で開催された「宝塚ハーフマラソン」に出場したことを報告した。 【写真】雨は残念だったけど…しょんぼりした顔もかわいいです 「昨日、『宝塚ハーフマラソン』の10マイルを走ってきました！」と投稿。「天候はあいにくの雨。笑顔は消えてます。」とつづり、ビニールカッパを着てしょんぼりとする写真を掲載