氷上では、わずかな角度やタイミングの差が、そのまま結果に直結する。フィギュアスケートは、芸術性と技術が同時に求められる競技だ。巧みなステップ、空中での回転、加速するスピード。そのすべてが、数分間に凝縮される。４年に一度の大舞台・ミラノ五輪を目指す戦いが幕を閉じた。満員の観客席、張り詰めた空気。リンクサイドでは、選手の息遣いや氷を削る音までが、はっきりと伝わってくる。選手たちの重圧は、想像を超