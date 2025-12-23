ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーが２３日、進行を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を２日連続で休んだ。２２日の同番組で総合司会を務める同局の安住紳一郎アナが「宇賀神さんは体調不良のためお休みです」と理由とともに伝えた。この日も安住アナが「宇賀神アナウンサーは今日はお休みです」と告知していた。