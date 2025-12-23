タレント大竹まこと（76）が22日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜金曜午前1時）に出演。国会の間近に、いきつけの蕎麦店があったことを明かした。番組スタートしていきなり大竹は「俺はやっぱりそばだね」と食の好みについて言及した。そして「おいしい蕎麦屋はあったの。国会の下に…それがコロナで閉店になっちゃったの」と今はつぶれてなくなったことを告げた。対談相手のイッセー尾形が「ああ、そうでしょ」と返した。そし