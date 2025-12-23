スピッツの名曲を原案に、福士蒼汰と福原遥が主演を務め、行定勲監督がメガホンを取った映画『楓』（公開中）より、撮影の舞台裏を収めたメイキング写真とオフショットが一挙に解禁された。【画像】映画『楓』（公開中）メイキング＆オフショット公開された写真には、双子の兄弟・涼と恵を一人二役で演じた福士が、真剣な表情でカメラに向き合う姿をはじめ、劇中で恋人同士を演じた福士と福原が、仲良くカメラのファインダーを