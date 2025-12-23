政府は、大規模な太陽光発電所の課題解決に向け、新規事業に対する補助を2027年度以降廃止を含めて検討する方針などを盛り込んだ対策パッケージを取りまとめました。木原稔 官房長官「再生可能エネルギーの導入に当たっては、地域との共生や環境への配慮が大前提となります。地域との共生がはかられている事業は促進する、その一方で不適切な事業に対しては厳格に対応する必要があります」政府は23日、大規模な太陽光発電事業